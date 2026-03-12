İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hizbullah'ı önleme bahanesiyle Lübnan'ı işgal edecekleri tehdidi

Katz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, dün Hizbullah'ın İsrail'i yoğun roket atışıyla hedef aldığını belirterek İsrail ordusunun da Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde ve Lübnan genelinde yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.