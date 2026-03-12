Gazze'de iftar sofraları yıllardır yıkımın gölgesinde kuruluyor

İsrail saldırıları altındaki Gazze’de Ramazan ayındaki fiziksel koşulların ve kentsel yıkımın sürekliliği, Anadolu Ajansı'nın (AA) arşiv ve güncel fotoğraflarından oluşan özel bir çalışmayla tek karede görselleştirildi. Yıllar içinde çekilen fotoğraflardaki görsel benzerlikler, Gazze'nin yalnızca İsrail saldırılarıyla değil, aynı zamanda İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle tahribatın onarılamamasıyla da süregelen bir "enkaz döngüsüyle" karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 20 Haziran 2015’te Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan Filistinli el-Acle ailesi, İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan evlerin enkazı kurdukları yer sofrasında oruçlarını açmıştı. 18 Şubat 2026’da ise Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi’nde yaşayan Filistinli bir aile, Ramazanın ilk iftarını İsrail’in son saldırılarında yıkılan evlerinin enkazı üzerinde yapmıştı.

