Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de iftar sofraları yıllardır yıkımın gölgesinde kuruluyor

Gazze'de iftar sofraları yıllardır yıkımın gölgesinde kuruluyor

14:4912/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

İsrail saldırıları altındaki Gazze’de Ramazan ayındaki fiziksel koşulların ve kentsel yıkımın sürekliliği, Anadolu Ajansı'nın (AA) arşiv ve güncel fotoğraflarından oluşan özel bir çalışmayla tek karede görselleştirildi. Yıllar içinde çekilen fotoğraflardaki görsel benzerlikler, Gazze'nin yalnızca İsrail saldırılarıyla değil, aynı zamanda İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle tahribatın onarılamamasıyla da süregelen bir "enkaz döngüsüyle" karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 20 Haziran 2015’te Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan Filistinli el-Acle ailesi, İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan evlerin enkazı kurdukları yer sofrasında oruçlarını açmıştı. 18 Şubat 2026’da ise Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi’nde yaşayan Filistinli bir aile, Ramazanın ilk iftarını İsrail’in son saldırılarında yıkılan evlerinin enkazı üzerinde yapmıştı.

#yıkım
#gazze
#iftar
#ramazan
#enkaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir elektrik kesintisi listesi son durum 2026! 12-13 Mart GEDİZ İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?