Gazze'de can kaybı 72 bin 136'ya yükseldi

Ateşkesin sağlandığı tarihten bu yana yaşanan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, 11 Ekim'den bu yana can kaybının 651'e, yaralı sayısının 1741'e yükseldiği, bu süreçte enkaz altından ise 756 kişinin naaşının çıkarıldığı kaydedildi.