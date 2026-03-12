Yeni Şafak
Gazze'de can kaybı 72 bin 136'ya yükseldi

14:37 12/03/2026, Perşembe
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybının 72 bin 136'ya, yaralı sayısı ise 171 bin 839'a yükseldiği kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybının 72 bin 136'ya, yaralı sayısı ise 171 bin 839'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 136'ya çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin güncel bilgiler verildi.

Açıklamada, son 24 saatte hastanelere İsrail saldırısıyla hayatını kaybeden 1 Filistinlinin ve 9 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle ekiplerin çalışmalarının aksadığı vurgulanan açıklamada,
"Ekiplerin müdahale edememesi nedeniyle hala enkaz altında ve sokaklarda çok sayıda kurban bulunuyor."
ifadelerine yer verildi.
Ateşkesin sağlandığı tarihten bu yana yaşanan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, 11 Ekim'den bu yana can kaybının 651'e, yaralı sayısının 1741'e yükseldiği, bu süreçte enkaz altından ise 756 kişinin naaşının çıkarıldığı kaydedildi.
