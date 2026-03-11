Yeni Şafak
100 roketle saldırı: Hizbullah'tan İsrail'e 'Çiğnenmiş ekin' operasyonu

23:1211/03/2026, Çarşamba
AA
Hizbullah, bu akşam son dalgada İsrail'e 100 roket attı.
İsrail basını, Hizbullah'ın akşam saatlerinde düzenlediği son dalga saldırıda 100 roket attığını bildirdi. 'Çiğnenmiş ekin' operasyonunun savaşın başından beri Hizbullah'ın düzenlediği en yoğun saldırı olduğu belirtildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatıldığı ve saldırının adının "Çiğnenmiş ekin" olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer son dalganın savaşın başından beri Hizbullah'ın düzenlediği en yoğun saldırı olduğunu söyledi.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Celile bölgesine yoğun roket saldırısı düzenlerken roketler Lübnan'ın çeşitli bölgelerinden fırlatıldı.
Bir İsrailli yetkili bu dalganın Hizbullah'ın en yoğun saldırısı olduğunu söylerken bir başka İsrailli yetkili önümüzdeki 24 saatin Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını önemli ölçüde şekillendireceğini ve Hizbullah'ın son saldırısından çok kısa bir süre önce İran'dan da bir füze dalgasının gelmesinin arada bir koordinasyon olduğuna işaret ettiğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, Hizbullah’ın saldırısında 50'li yaşlarda bir erkek ile 35 yaşında bir kadının hafif yaralandığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Hizbullah'ın roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Bueyne Nuceydat beldesinde bir evde yangın çıktığı görüldü.​​​​​​​



#Hizbullah
#Lübnan
#İsrail
