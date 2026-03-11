100 roketle saldırı: Hizbullah'tan İsrail'e 'Çiğnenmiş ekin' operasyonu

Bir İsrailli yetkili bu dalganın Hizbullah'ın en yoğun saldırısı olduğunu söylerken bir başka İsrailli yetkili önümüzdeki 24 saatin Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını önemli ölçüde şekillendireceğini ve Hizbullah'ın son saldırısından çok kısa bir süre önce İran'dan da bir füze dalgasının gelmesinin arada bir koordinasyon olduğuna işaret ettiğini ileri sürdü.