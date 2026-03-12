Yeni Şafak
İsrail ordusundan Beyrut'taki bir bölgeye ikinci saldırı tehdidi

İsrail ordusundan Beyrut'taki bir bölgeye ikinci saldırı tehdidi

20:0912/03/2026, Perşembe
AA
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabında bir harita paylaşarak işaretli binaya kısa süre içerisinde saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu. Adraee, El-Başura semtindeki bir noktaya da daha öncesinde saldırı tehdidinde bulunmuş ve ardından hava saldırısı düzelemişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta merkezi bir noktayı hedef almasından kısa bir süre sonra aynı bölge yakınında başka bir nokta için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyrut'taki Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binanın işaretlenmiş olduğu harita paylaştı.


Aynı bölgeye hava saldırısı düzenlenmişti

Adraee, İsrail ordusunun haritadaki işaretli binaya kısa sürede içinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak, binanın bir an önce boşaltılmasını ve çevresindekilerin de en az 300 metre uzaklaşması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezinde yer alan ve yoğun insan hareketliliğine sahip El-Başura semtindeki bir noktaya önce saldırı tehdidinde bulunmuş ardından hava saldırısı düzenlemişti.



#Beyrut
#İsrail
#Lübnan
