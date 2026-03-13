Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile görüştü

00:1213/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki askeri tırmanışı ve bu durumun istikrar üzerindeki etkilerini ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD-İsrail’in ortak saldırısının hedefindeki İran’ın komşu ülkelerine misillemelerinin gölgesinde
“bölgesel gelişmeleri”
ele aldı.

BAE’nin resmi haber ajansı WAM’da yer alan açıklamaya göre, Şara ile Bin Zayid, yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgedeki askeri gerilimin ardından ortaya çıkan gelişmeleri ve bunun güvenlik ile istikrar üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

İki lider, bölgedeki sorunların çözümünde diyalog ve diplomatik yolların önceliklendirilmesinin önemini vurgulayarak, bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.


Şara, BAE Başkonsolosluğu'nun hedef alındığı saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Şara görüşmede, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarını kınayarak, ülkesinin BAE ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Şara ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde Birleşik Arap Emirlikleri Başkonsolosluğu’nu hedef alan saldırıyı da kınadığını ifade ederek, bunun diplomatik personelin güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu söyledi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ise Suriye’nin destek ve dayanışma mesajı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şara’ya teşekkür etti.




#Görüşme
#Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
#BAE
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı saat kaçta kılınacak, nasıl kılınır? Ankara, İzmir, İstanbul Ramazan Bayram namazı saat kaçta? 2026 tüm illerin bayram namazı vakitleri