CENTCOM İran'ın F-15 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı

"İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkili, bugün Tahran'ın güneyinde bir ABD F-15'inin düşürüldüğünü iddia etti. Yalan."

İsrail ve ABD, Tahran ile Vasington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.