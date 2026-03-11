Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
CENTCOM İran'ın F-15 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı

CENTCOM İran'ın F-15 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı

21:5011/03/2026, الأربعاء
AA
Sonraki haber
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkilinin ABD F-15'inin düşürüldüğü iddialarının yalan olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD ordusuna ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğü yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada,
"İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkili, bugün Tahran'ın güneyinde bir ABD F-15'inin düşürüldüğünü iddia etti. Yalan."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ABD ordusunun bölgede hava üstünlüğünü sürdürdüğü savunuldu.


ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Vasington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.



#ABD
#ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)
#ABD ordusu
#F-15 savaş uçağı
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli kartı nedir, nasıl alınır? Emekli kartı başvurusu nasıl yapılır? 2026 emeklilere sunulan ücretsiz haklar