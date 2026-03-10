Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Pentagon İran saldırılarında 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı

Pentagon İran saldırılarında 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı

22:5110/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
ABD Savunma Bakanlığı
ABD Savunma Bakanlığı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, İran ile yaşanan karşılıklı saldırılar sonucunda yaralanan ABD askerlerine ilişkin resmi verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmalar ve misillemeler neticesinde toplam 140 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran’a yönelik saldırılar sırasında 8’i ağır 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası İran’ın misillemeleri sonucunda yaralanan askerlerle ilgili açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 140 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 8’inin hâlâ ağır durumda olduğunu ve en üst düzeyde tıbbi bakım aldıklarını belirtti.


Saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaralı askerlerle ilgili yapılan ilk resmi açıklama olan bildiri, Vasington yönetiminin savaşın durumu ve gidişatı konusunda çelişkili mesajlar verdiği bir dönemde geldi.



#Amerika
#Asker
#Yaralı
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri