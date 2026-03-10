Pentagon İran saldırılarında 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası İran’ın misillemeleri sonucunda yaralanan askerlerle ilgili açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 140 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 8’inin hâlâ ağır durumda olduğunu ve en üst düzeyde tıbbi bakım aldıklarını belirtti.