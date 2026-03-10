İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Amerikalılarla müzakerenin yeniden masada olacağını sanmıyorum'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Washington yönetimiyle yeni müzakere ihtimali ve İran’daki son gelişmeleri değerlendirdi. Arakçi, şubat ayında Tahran-Washington yetkilileri arasındaki müzakerelerde, ‘Amerikalıların saldırı niyetlerinin olmadığını’ söylediklerini belirterek, buna rağmen ABD'nin ülkesinde saldırdığını bildirdi.

Mücteba Hamaney'in göreve gelmesinin hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdiğini vurgulayan Arakçi, “Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek” diye konuştu.

Arakçi, ABD ile görüşmenin artık gündemlerinde olmayacağını düşündüğünü kaydederek, “Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla yeniden müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var” ifadelerini kullandı.

‘ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARI YASA DIŞI’

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten korktuğunu dile getirdi. Arakçi, “Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını ‘tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi’ olarak nitelendiren Arakçi, buna karşı İran'ın ‘sadece kendini savunduğunun' altını çizdi. Arakçi, “Bölgedeki herkese, 'ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına, varlıklarına saldırmak zorunda kalacağımızı ve bunun sonucunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını' zaten söyledik. Bu, ABD'nin bize karşı saldırganlığının bir sonucudur. Bundan biz sorumlu değiliz” dedi.



