İlkokul çocuklarını Amerika vurdu

28 Şubat günü Minab'da kız çocuklarının devam ettiği bir ilkokula saldırının arkasında ABD'nin olduğu Reuters, BBC ve New York Times'ın elde ettiği bilgiler ışığında güçleniyor. Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkiliye göre, İran’ın güneyinde bulunan Minab kentindeki bir kız okuluna düzenlenen saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Çocukları hedef alan katliamın "çift vuruş" yöntemiyle yapıldığı ve saldırıdan kimsenin kurtulmamasını amaçladığı ortaya çıkmıştı. Daha önce ABD Hava Kuvvetleri'nde ve ABD Savunma Bakanlığı'nda görev yapan bir ulusal güvenlik analisti de uydu görüntülerinin, okul dahil yerleşkedeki tüm binaların "mükemmel hedefli" saldırılarla vurulduğunu gösterdiği değerlendirmesini yaptı. İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda çoğu 7 ile 12 yaş arasında 175 öğrenci ve birçok öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ÜÇ AYAKLI ANALİZ

New York Times gazetesinin, uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırı ele alındı. Habere göre, ABD ve İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu'na düzenlediği saldırı anında eş zamanlı olarak okul binası da hedef alındı. Haberde saldırıdan güçlü bir ihtimalle ABD ordusunun sorumlu olduğu kaydedildi.

AYNI ANDA SALDIRILDI

Uydu görüntüleri, birbirine çok yakın konumda yer alan donanma üssü ve önceden buraya ait olduğu belirlenen okul binasının hassas saldırıyla hedef alındığını ve binaların ağır hasar gördüğünü ortaya koydu. Saldırının hemen ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler de okul binası ve donanma üssünün aynı anda vurulduğunu gösterdi.

ÖZEL MÜHİMMAT KULLANILDI

ABD ordusunun saldırıdan sorumlu olduğuna yönelik bir analiz de İngiliz kamu yayıncısı BBC'den geldi. BBC'nin haberine göre de uydu görüntüleri, donanma üssü ve okul binasının birden fazla saldırıyla hedef alındığını gösteriyor. Uydu görüntüleri analisti, vurulduğu görülen noktaların birbirine yakın konumda bulunmasının "birbirine yakın bir veya birden fazla hedef" anlamına geldiğini belirterek, "Bölgenin vurulması kasıtlı görünüyor ama neyi vurmayı amaçladıklarını bilemiyoruz" dedi. Başka bir uzman da okul binasının zemin katında oluşan kraterin, saldırılarda derinliklere nüfuz etmek için özel tasarlanmış mühimmat kullanılmış olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

ÇİFTE VURUŞ TAKTİĞİ KULLANILDI

Middle East Eye internet sitesinin, uydu görüntüleri ve sosyal medyada paylaşımlarını incelediği haberinde de okul katliamında, "aynı hedefi 2 kez vurmaya" yönelik "çift vuruş" taktiğinin kullanılmış olabileceği ifade edildi. Çift vuruş taktiği, bir hedefin vurulmasının ardından, o noktaya yardıma gelenlerin de vurulması anlamına geliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, düzenlediği basın toplantısında olayın incelendiğini belirterek, ABD ordusunun sivilleri hedef almadığını söyledi. Hegseth, “Bu olayla ilgili soruşturma yürütüyoruz. ABD ordusu hiçbir zaman sivilleri hedef almaz ancak iddiaları ciddiyetle inceliyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA KULLANILDI MI?

ABD'nin, İran'da saldırı planlamasında, ABD merkezli teknoloji şirketi Anthropic'in istihbarat analizi yapabilen ve karar verme sürecini hızlandıran "Claude" adlı yapay zeka modelini kullandığı basına yansımıştı. Amerikalı yetkililerin, saldırılara yönelik tüm inisiyatifi ve kontrolü yapay zeka araçlarına bırakmasının olası katliam ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor. Yapay zeka araçlarına yüklenen veriler üzerinden saldırıların yönlendirilmesinin okul katliamında etkili olabileceği üzerinde duruluyor. İşgalci güç İsrail, Gazze'de yapay zeka araçlarıyla birçok katliama imza atmıştı.







