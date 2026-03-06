ABD ve İsrail savaşı yaymak istiyor

İran’a yönelik saldırı başlatan ABD-İsrail ittifakı, başlangıçta operasyonların 4 gün süreceğini söylese de hedefine ulaşamayınca uzun vadeli bir savaşa yöneldi. Mevcut ve eski İsrailli yetkililere göre, İran’ın teokratik devlet yapısının ve İslam Cumhuriyeti’ni koruyan Devrim Muhafızları’nın temel unsurlarını tamamen “ortadan kaldırmak” amacıyla ABD ile birlikte haftalar sürebilecek kapsamlı bir askeri harekâta hazırlanıyor. Financial Times’a (FT) konuşan üst düzey bir İsrailli askeri yetkili, İsrail’in hedefinin “Rejimin askeri altyapısını, buna İran Devrim Muhafızları’nı (DMO) da dahil ederek dağıtmak” olduğunu söyledi. Buna ek olarak İran’ın nükleer tesisleri, askeri üretim merkezleri ile uzay ve siber kapasitesinin de hedef alındığını belirtti.

REJİMİ ZAYIFLATMAK İSTİYORLAR

ABD-İsrail ittifakı savaşı üç aşamada yürütmek istiyor. Birinci aşamada İran Dini Lideri Ali Hamaney ve üst düzey liderleri öldüren bu ittifak, ikinci aşamada “100 saatlik” bir süreçte balistik füze, insansız hava aracı (İHA) ve hava savunma kapasitesinin yok edilmesine odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, İran’ın füze kapasitesini hızla imha ettiklerini önü sürdü. FT’ye konuşan yetkiliye göre, üçüncü aşama başladı. Bu aşamanın zaman alacağını dile getiren yetkili, üçüncü aşamada amacın İran’daki hakim rejimi ayakta tutan askeri kurumların da zayıflatılarak iç saldırılarla yıkılmasının önünü açmak olduğunu kaydetti.

HEDEFTE DMO VE BESİC'LER VAR

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nde Kıdemli Araştırmacı ve İran Uzmanı Danny Citrinowicz’e göre İsrail’in nihai hedefinin, İran’daki rejimin devrilmesi için koşulları oluşturmak olduğunu ve bunu hem Başbakan Netanyahu, hem de üst düzey diğer liderlerin söylediğini belirterek, “Bu rejimin, onu ayakta tutan tüm sütunlarının; DMO’nun, Besic’in (rejime bağlı paramiliter milis gücü) ve stratejik kapasitesinin tamamen yok edilmesini gerektiriyor” dedi. Citrinowicz, İran’ın İsrail’i tehdit etme kapasitesinin ortadan kaldırılmasının “açık” bir hedef olduğunu, ancak İsrail hükümeti için daha da önemli olanın “Rejimi içeride sorunlarla uğraşmak zorunda bırakacak şekilde zayıflatmak” olduğunu da sözlerine ekledi.

EYLÜLE KADAR SÜREBİLİR

Öte yandan, FT’ye konuşan Mevcut ve eski ABD’li yetkililer, savaşın bir sonraki aşamasının Ortadoğu’ya daha fazla askeri varlık konuşlandırılmasını içereceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında İran’a yönelik “büyük dalga” saldırıların henüz gerçekleşmediğini söylemişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de çarşamba günü İran’a karşı “daha fazla ve daha büyük saldırı dalgalarının” geleceğini ifade etti. Bununla birlikte, İsrailli yetkililer özel görüşmelerde Washington’ın bu süreçte ne kadar kararlı kalacağı ve Trump’ın kampanyayı sonuna kadar sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda endişelerini dile getirdi. Politico'da yer alan iddiaya göre ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Pentagon'dan daha fazla subayın saldırılara katılmasını istedi. CENTCOM, daha önce İran'a yönelik saldırılara 50 binden fazla ABD askerinin katıldığını bildirmişti.







