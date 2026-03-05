Sapkınların savaşı: ABD ‘Armageddon’, İsrail ‘Amalek’ diyerek saldırıyor

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik bombardımanının ardından Amerikan ordusunda savaşın Armageddon için başlatıldığına yönelik propaganda yapıldığı ortaya çıktı. Huffington Post'un haberine göre aralarında farklı inanç gruplarından askerlerin de bulunduğu 100’den fazla muvazzaf personel, bazı komutanların İran’daki savaşı İncil’deki kıyamet senaryosunun bir parçası olarak sunduğunu öne sürerek şikâyette bulundu. Başvurular, 21 yıl önce kurulan ve askerlerin anayasal haklarını korumayı amaçlayan Military Religious Freedom Foundation (MRFF) adlı kuruluşa iletildi. Evanjelik propagandanın Ortadoğu'ya asker gönderecek üslerde yapıldığı kaydedildi.

30 farklı askeri üste

MRFF’nin kurucusu ve başkanı Mikey Weinstein, şikâyetlerin en az 30 farklı askeri tesiste görev yapan üç düzineden fazla birlikten geldiğini söyledi. Weinstein’a göre bazı komutanlar, askerlere hitap ederken İran’daki çatışmaların “Tanrı’nın planının bir parçası” olduğunu dile getiriyor ve İncil’in Vahiy bölümünde anlatılan Armageddon savaşına atıf yapıyor.

"Trump'ı İsa seçti"

Şikâyetlerden biri, İran dışında konuşlu ancak her an sevk edilebilecek bir astsubaydan geldi. Hristiyan olduğunu belirten astsubay, 15 asker adına yaptığı başvuruda, bir komutanın ABD Başkanı Donald Trump’ın “İsa tarafından Armageddon’u başlatmak üzere seçildiğini” söylediğini aktardı. İddiaya göre komutan, Vahiy kitabına ve İsa’nın “yakın dönüşüne” atıf yaparak İran’daki operasyonların ilahi bir sürecin parçası olduğunu savundu.

Evlerde İncil'le propaganda

Bazı askerler ise komutanlarının evlerinde düzenlenen İncil çalışmalarına davet edildiklerini ve burada İran’daki savaşın Hristiyan teolojisi çerçevesinde değerlendirildiğini öne sürdü. MRFF’ye göre bu davetler gönüllülük esasına dayansa da, askeri hiyerarşi nedeniyle dolaylı bir baskı unsuru oluşturuyor. Tartışmaların gölgesinde Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kısa süre önce yaptığı bir konuşmada ABD’yi “Hristiyan bir ulus” olarak tanımlaması da eleştirilerin odağında. Beyaz Saray ise iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Amalek çıkışı

İsrail'in soykırım suçlusu Başbakanı Binyamin Netanyahu İran savaşı hakkında, "Bu haftaki Tevrat bölümünde 'Amalek'in size yaptıklarını hatırlayın' diye okuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Netanyahu "Hatırlıyoruz ve harekete geçiyoruz" ifadeleriyle, "Şimdi git ve Amalek'i vur, sahip oldukları her şeyi tamamen yok et, onlara acıma; erkek kadın, bebek, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek, hepsini öldür” ifadelerini içeren tahrif edilmiş Tevrat'tan bölümü hatırlatmıştı. İsrail ve ABD güçleri, İran’a Yahudilikte en önemli anma günlerinden biri olan ‘Şabat Zahor’da saldırmıştı.

50 bin asker cephede

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin Ortadoğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" olduğunu ifade etti. ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduğunu aktaran Cooper, İran'ın hava savunma sistemlerini "büyük oranda zayıflattıklarını" kaydetti.







