New York Times’tan çarpıcı ifşa: 'Netanyahu bastırdı Trump savaşa sürüklendi'

Trump, Netanyahu ile 11 Şubat’ta Oval Ofis’te yaklaşık üç saat süren kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Diplomatik görüşmeler sürerken askeri yığınak yapıldı, Oval Ofis’te tarih konuşuldu, “Netanyahu’yu frenle” çağrısına Trump’tan “Başka seçeneğim yok” yanıtı geldi. New York Times’in altı muhabir imzalı analizine göre İran savaşı, İsrail’in ısrarı, Pentagon’un hazırlığı ve Beyaz Saray’daki sınırlı itirazlar eşliğinde adım adım şekillendi. Demokratlar ise ABD politikasının Tel Aviv’in stratejik ajandasına angaje edildiği görüşünde.
ABD merkezli The New York Times’ın altı deneyimli muhabirin imzasıyla yayımladığı kapsamlı analiz, Washington’un İran’a savaş açılması kararının perde arkasındaki etkileri mercek altına aldı. Haberdeki iddialara göre ABD Başkanı Donald
Trump, diplomatik sürecin devam ettiği günlerde askeri seçeneğe yöneldi
ve bu kararında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu belirleyici oldu.
OVAL OFİS’TE 3 SAATLİK KRİTİK GÖRÜŞME
NYT’nin aktardığına göre Netanyahu, 11 Şubat’ta Oval Ofis’te Trump ile yaklaşık üç saat süren kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İran’a yönelik olası saldırının tarihleri masaya yatırıldı. Aynı dönemde Washington ile Tahran arasında nükleer program üzerine dolaylı temaslar sürüyordu. Ancak
İsrail tarafı, diplomatik görüşmelerin askeri planları sekteye uğratmaması için bastırdı
. Trump kamuoyuna zaman zaman “anlaşma” mesajı verse de perde arkasında Pentagon bölgeye iki uçak gemisi sevk etti, hava savunma sistemleri güçlendirildi ve haftalar sürebilecek kapsamlı bir harekât için hazırlık tamamlandı.
“VURUCAKSAK HIZLI VURALIM”
Haberde dikkat çeken bir diğer unsur ise Beyaz Saray’daki sınırlı muhalefet. Başkan Yardımcısı JD Vance dahil birçok üst düzey ismin askeri seçeneğe açık destek verdiği belirtiliyor. Vance’in kapalı toplantıda “
Vuracaksak büyük ve hızlı vuralım
” görüşünü dile getirdiği kaydedildi. NYT’ye konuşan kaynaklar, diplomatik görüşmelerin esasen askeri yığınak için zaman kazandırdığını savunuyor.
“NETENYAHU’YU FRENLE” ÖNERİSİNE YANIT: BAŞKA “SEÇENEĞİM YOK”
NYT’nin aktardığına göre Beyaz Saray içinde
askeri harekâta açık şekilde karşı çıkan isim sayısı oldukça azdı
. Bu konuda öne çıkan isimlerden biri gazeteci Tucker Carlson oldu. Habere göre Carlson, son bir ay içinde Oval Ofis’te Trump ile üç kez görüşerek İran’a yönelik bir saldırıya karşı olduğunu dile getirdi.
Son zamanlarda İsrail karşıtı eleştirileri ve “
Epstein'ın İsrail için çalıştığını, Amerika’da bunu herkesin bildiği
” yönündeki yorumları ile gündeme gelen Carlson, NYT’deki analize göre; şubat ayında Trump ile yaptığı görüşmelerde, İran’la savaşın Amerikan askerleri açısından doğurabileceği risklere, enerji fiyatlarındaki olası artışa ve ABD’nin bölgedeki Arap müttefikleriyle ilişkilerinin zarar görebileceğine dikkat çekti. Ayrıca Trump’a, Washington’un İsrail tarafından “köşeye sıkıştırılmaması” gerektiğini söylediği ve ABD’nin saldırı seçeneğini gündemine almasının temel nedeninin Tel Aviv’in ısrarı olduğunu savunduğu aktarıldı. Carlson’un, Trump’a Netanyahu’yu frenlemesi yönünde telkinde bulunduğu da belirtildi.
Habere göre Trump ise risklerin farkında olduğunu kabul etmekle birlikte,
İsrail’in muhtemel bir saldırısına katılmaktan başka seçeneği olmadığını
ifade etti. Carlson’un 23 Şubat’ta Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra çevresine, Trump’ın askeri harekâta artık daha yakın olduğu değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.
“NETANYAHU İÇİN ZAFER”
Gazete, savaş kararını “Netanyahu için bir zafer” olarak nitelendirdi. Gazze soykırımı ile yargılanan İsrail Başbakanı Aralık ayında Florida’daki Mar-a-Lago’da Trump’tan İran’ın füze tesislerine yönelik saldırı için onay istediği, iki ay sonra ise ABD’yi tam ortak olarak yanında bulduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca
CIA’in İran liderliğine yönelik “başsız bırakma” senaryoları
üzerinde çalıştığı ve operasyonun İran dini liderinin yerinin netleşmesinin ardından hızlandırıldığı ifade edildi.
DEMOKRATLARDAN “TEL AVİV ETKİSİ” ELEŞTİRİSİ
ABD’de bazı Demokrat çevreler ise Washington’un, Tel Aviv’in stratejik ajandasına angaje olduğu ve Amerikan politikasının İsrail tarafından yönlendirildiği görüşünü dile getiriyor. ABD’nin savaşa adım adım ve İsrail’in kararlı yönlendirmesiyle sürüklendiğinin ileri sürüldüğü NYT’nin analizine göre
Trump son aşamada “Anlaşma olmayacak” kanaatine vardı
ve operasyon emrini verdi.
