İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi vurduk

Orta Doğu'da tansiyonu yeniden zirveye taşıyacak sıcak bir gelişme yaşandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.
