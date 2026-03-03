Yeni Şafak
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı

08:283/03/2026, Salı
AA
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da baskın düzenledi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti ile Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'ya baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamalarda, Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'nda 1, Kalandiya'da da 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.
#İsrail
#Filistin
#Ortadoğu
#Batı Şeria
#Nablus
#Kalandiya
