Suudi Arabistan: İki kentte 8 insansız hava aracı imha edildi

09:193/03/2026, Salı
DHA
Suudi Arabistan, Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü
Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

