Suudi Arabistan'da kritik bina vuruldu: ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne saldırı

Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Öte yandan, ABD Büyükelçiliğinin Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da ikamet eden ABD vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yapıldı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının da (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Maliki, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı ancak başka ayrıntı vermedi.