Trump: İran savaşı yakında bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın kendisi ne zaman isterse o zaman biteceğini belirterek, İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında ABD basınına telefonla açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile savaşın "yakında" sona ereceğini belirterek, "Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek" dedi.

"Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz"

İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade eden Trump, "Savaş çok iyi gidiyor. Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi.

"Bu kadar kolay kurtulamayacaklar"

İran’ın düşmanlığının İsrail ve ABD’nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını söyleyen Trump, "Orta Doğu’nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" dedi.







