İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Piyasalar tarihin en büyük açığı ile karşı karşıya

09:0711/03/2026, Çarşamba
DHA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Piyasalar tarihin en büyük açığı ve uçurumuyla karşı karşıya” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail’in saldırılarının ekonomik etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’li yetkililerin ‘sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini’ kaydeden Arakçi, “Bu durum, onları, Amerikan halkına dayattıkları enflasyonist tsunamiden kurtaramayacak” ifadelerini kullandı.

Arakçi, piyasaların ‘tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya’ olduğunu vurgulayarak, “Bu kriz, 1973’teki Arap petrol ambargosundan, 1979’daki İran İslam Devrimi'nden ve 1990’daki Irak’ın Kuveyt işgalinin toplamından da daha büyük. İran'ın ABD'ye veya ABD güçlerine önleyici bir saldırı ya da önleyici bir darbe düzenleme niyetinde olduğu iddiası apaçık bir yalandır. Bu yalanın tek amacı, İsrail tarafından tasarlanan ve sıradan Amerikalıların parası ile finanse edilen ve tehlikeli bir maceracılık olan ‘büyük hata operasyonunu’ haklı çıkarmaktır” değerlendirmesinde bulundu.


