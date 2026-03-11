ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 12'inci günü: Art arda saldırı haberleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Vashington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
10.03:
İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
09.18:
İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla bağlantılı ülkelerin gemilerine geçişlerini kapattığı Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı açıklandı.
09.09:
İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan gelişmiş Hürremşehr füzelerini ateşlediğini bildirdi.
08.59:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ilave seçenekler hazırlıyor” dedi.
08.58:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tebnin beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
08.57:
İran, Kirman eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
07.56:
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya saldırı düzenlediği bildirildi.
07.32:
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
06.50:
Kuveyt, hava sahasında 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
06.38:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 22 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.
03.17:
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler Batı Şeria'nın semalarında görüntülendi.
03.14:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
02.52:
İran'dan başlatılan yeni misilleme dalgasına karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'den çok sayıda önleyici füze sisteminin ateşlendiği açıklandı.
02.39:
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
01.44:
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırdıkları İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle toplamda 12 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 200 İsraillinin ise yaralandığını duyurdu.
01.23:
İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.
01.16:
Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.
01.16:
Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava araçları ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.
01.07:
İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.
01.03:
Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen saldırıları engellediğini duyurdu.
