İspanya İsrail büyükelçisini geri çekti

15:1311/03/2026, Çarşamba
İspanya hükümeti, İsrail’deki büyükelçisini görevden çekme kararı aldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, büyükelçinin geri çekilmesi salı günü kararlaştırıldı.

İspanya hükümeti, İsrail’deki büyükelçisini görevden alma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin bundan sonra bir maslahatgüzar tarafından yönetileceğini belirtti.

İspanya'nın İran'a yönelik saldırıları ve Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail Büyükelçisi'ni geri çektiği kaydedildi.




#İspanya
#İsrail
#büyükelçi
