Artan saldırılar sonrası Belçika’dan Tahran elçiliği kararı

22:5210/03/2026, Tuesday
Belçikalı diplomatlar konsolosluk hizmetlerini Bakü’den sürdürecek.
Belçika Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik artan hava saldırıları nedeniyle Tahran’daki büyükelçiliğin geçici olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye taşındığını açıkladı. Taşınma kararının 6 Mart’ta alındığı, elçilik personelini taşıyan konvoyun uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde 8 Mart’ta İran-Azerbaycan sınırını geçtiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taşınma kararının 6 Mart'ta alındığı belirtildi.

Açıklamada, elçilik çalışanlarını taşıyan konvoyun AB'ye üye ülkelerle işbirliği içinde organize edildiği kaydedilerek "8 Mart Pazar günü gerçekleşen taşınma, Belçika Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik servisleri tarafından yakından izlendi ve uluslararası ortaklarımızla istişare edilerek yapıldı. Konvoy, 8 Mart Pazar akşamı (İran-Azerbaycan) sınırını geçti." ifadesi kullanıldı.

Belçikalı diplomatların güvende olduğu ve vatandaşlarına Bakü'den konsolosluk yardımı sağlamayı sürdüreceği kaydedilen açıklamada, güvenlik durumu izin verir vermez büyükelçiliğin Tahran'a geri taşınacağı aktarıldı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.



