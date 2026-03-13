Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.
Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.
Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini "www.hac.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da hac organizasyonuna ilişkin tüm süreçler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Açıklanan bilgiler, hac yolculuğu hazırlıklarının planlı şekilde yapılmasını amaçlıyor.
