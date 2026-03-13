Yeni Şafak
Tokat’ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı

Tokat’ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı

08:3713/03/2026, Cuma
IHA
Tokat’ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde Niksar ilçesindeki bir okulda çatlaklar meydana geldi.

Tokat’ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Niksar ilçesinde bulunan Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu’nda hasar oluştu. 

Depremin etkisiyle okul binasının bazı duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Sabah saatlerinde yapılan ilk incelemelerde özellikle koridor bölümlerindeki duvarlarda sıva dökülmeleri ve çatlaklar oluştuğu görüldü. 

Olayın ardından yetkililer tarafından okul binasında güvenlik amaçlı inceleme başlatıldı. 

Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, okulda oluşan çatlakların teknik ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği bildirildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

