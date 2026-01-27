Yeni Şafak
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli ceset kayıp Rumen’e ait çıktı

14:5127/01/2026, Salı
DHA
24 Ocak’ta tekne ile denize açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli ceset bulmuştu.
24 Ocak’ta tekne ile denize açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli ceset bulmuştu.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sahilinde balıkçıların bulduğu dalgıç kıyafetli cesedin, geçen yıl aralık ayında İstanbul’da hakkında kayıp başvurusu yapılan Romanya vatandaşı Dumitru Stoica’ya (32) ait olduğu belirlendi.

Başiskele Sahili’nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, 24 Ocak’ta tekne ile denize açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan ve bota alınan kişinin erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

BİR BUÇUK AYDIR ARANIYORDU

Yapılan incelemede cesedin, Romanya vatandaşı Dumitru Stoica’ya ait olduğu tespit edildi. Stoica’dan 13 Aralık 2025’ten bu yana haber alınamadığı ve İstanbul’dan yapılan kayıp başvurusu kapsamında arandığı belirlendi. Stoica’nın ailesinin Kocaeli’ye gelerek teşhiste bulunduğu ve DNA testi vererek karşılaştırma yapıldığı belirtildi. Dalış yaptıktan sonra vurgun yemiş olabileceği değerlendirilen Stoica’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporlarıyla netlik kazanacak.


Dumitru Stoica

Öte yandan, kız arkadaşının ifadesinde; Stoica’nın iş için Türkiye’ye geldiği, Türkiye’ye ulaştığında güvende olduğunu belirttiği ancak birkaç gün sonra kendisinden haber alamadığını söylediği bilgisine ulaşıldı.



#kocaeli
#başiskele
#dalgıç
