Meksika’da Culiacan kentinde erkek cesedi bulundu: Yüz derisi soyulmuş, işkence edilmiş, uzuvları parçalanmış

Meksika’nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde, bir alışveriş merkezinin önünde bir erkek cesedi bulundu. İşkence edilmiş halde bulunan ve yüz derisi soyulmuş olan cesedin yanında, üzerinde uyuşturucu kartellerine ait mesajların yazılı olduğu pankartlar ile kurbana ait olduğu belirtilen başka uzuvlar tespit edildi. Olayın ardından Meksika Ordusu bölgede güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın tamamlanmasına kadar alan kapatıldı.

