Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu

Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu

23:5826/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Eyüpsultan'da yolda yürüyen seyyar satıcı Yahya A., viyadüğün altında hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde ölen kişinin Abdulsamet Temür (36) olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar satıcı Yahya A., yolda yürüdüğü sırada viyadüğün altında hareketsiz yatan birini gördü.

Bunun üzerine Yahya A. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri ölen kişinin Abdülsamet Temür olduğunu tespit etti. 

Temür'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Eyüpsultan
#Ceset
#Viyadük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı