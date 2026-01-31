Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Sahilde kahreden manzara: Erkek çocuk cesedi bulundu

Sahilde kahreden manzara: Erkek çocuk cesedi bulundu

23:0831/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
İzmir'de sahile vurmuş bir çocuk cesedi bulundu.
İzmir'de sahile vurmuş bir çocuk cesedi bulundu.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sahile vurmuş halde bir erkek çocuğuna ait cansız bulundu.

Küçükbahçe Mahallesi'ndeki sahilde çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde cesedin, 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğunu tespit etti. Çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Çocuğun kimliği ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.




#İzmir
#Sahil
#Çocuk
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu