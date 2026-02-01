Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Yeni Şafak
19:021/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
AA
Antalya’nın Alanya ilçesinde Balıkçı Barınağı’nda denizde hareketsiz bulunan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Çarşı Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda bir kişiyi denizde hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 37 yaşındaki Cem Türkoğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


#Antalya
#Alanya
#ceset
#deniz
