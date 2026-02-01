Yeni Şafak
Kongo'da göçük faciası: 226 ölü

Kongo’da göçük faciası: 226 ölü

1/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Kongo.
Kongo.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaleti Masisi bölgesinde bir koltan madeninde meydana gelen toprak kayması faciaya dönüştü. Aralarında madenciler, çocuklar ve pazar esnafının da bulunduğu 226 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde yer alan Masisi bölgesinde bulunan koltan madeninde göçük meydana geldi. Ulusal basındaki haberlere göre, göçük altında kalan 226 maden işçisi hayatını kaybetti. Göçükten yaralı kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki madencilik faaliyetleri büyük ölçüde denetimsiz ve güvenlik altyapısı yetersiz olduğu için bu tür göçükler sık sık yaşanıyor. Haziran 2025'te Masisi'deki maden sahasında meydana gelen göçükte de 17 işçi yaşamını yitirmişti.



