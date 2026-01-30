Yağış sonrası yol çöktü: Otomobil direğe çarptı

Kaza, Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası yolda meydana gelen çökme nedeniyle kontrolden çıkan Mehmet Ali Ş. (19) idaresindeki 35 AE 3131 plakalı Volkswagen marka otomobil, savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazanlarından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayat tehlikesinin olmadığı öğrenildi.