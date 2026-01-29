Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Yeni aldıkları otomobille evlerine dönerken kaza yapan 3 kardeş hayatını kaybetti

Yeni aldıkları otomobille evlerine dönerken kaza yapan 3 kardeş hayatını kaybetti

13:2229/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Otomobilde bulunan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar hayatını kaybetti.

Gaziantep’te TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nihat Dündar (53) ile yanındaki kardeşleri Hüseyin (50) ve Aydın Dündar (48) hayatını kaybetti. Kardeşlerin Afyonkarahisar’dan satın aldıkları otomobille memleketleri Gaziantep’e dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, sabaha karşı Gaziantep otoyolu kuzey gişelerinde meydana geldi. Nihat Dündar’ın kontrolünü yitirdiği 59 AID 791 plakalı otomobil, E.A.'nın kullandığı 77 AJA 436 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Dündar ve yanındaki kardeşleri Hüseyin ve Aydın Dündar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 kardeşin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cansız bedenleri, ailelerine teslim edildi.

Kardeşlerin Afyonkarahisar’dan satın aldıkları otomobille memleketleri Gaziantep’e dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#otomobil
#kaza
#tır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu? 4 bin 370 konut kurasına katılacaklar listesi