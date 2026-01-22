Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TIR dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı

TIR dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı

17:0622/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Sivas'ta düzensiz göçmen operasyonu
Sivas'ta düzensiz göçmen operasyonu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tır şoförü tutuklandı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan E.A. yönetimindeki tırın dorsesinde arama yaptı.

Tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan tır şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#düzensiz göçmen
#Göçmen Kaçakçılğı
#Sivas
#Suşehri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE - Kastamonu TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi