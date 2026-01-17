Manisa’da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Manisa’da düzenlenen operasyonda, İzmir istikametine gitmekte olan 34 düzensiz göçmen ile araç şoförü yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, Yunusemre Fatih Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahısların toplandığı tespit edilen bir ikamet takibe alındı. 16 Ocak günü saat 22.00 sıralarında ikametten çıkan yabancı uyruklu şahısların 35 plakalı araçla İzmir istikametine doğru hareket ettiğinin belirlenmesi üzerine ekiplerce Manisa-İzmir yolu Spilos Otel civarında araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde, 33 Afganistan uyruklu ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 34 yabancı uyruklu şahıs ile araç sürücüsü F.K. (25) yakalandı.