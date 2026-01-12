Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir’de 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 43 düzensiz göçmen yakalandı

10:1712/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Seferihisar açıklarında 16’sı çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı
Seferihisar açıklarında 16’sı çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 16’sı çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre saat 02.10 sıralarında Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler tarafından bot içerisinde yapılan kontrollerde, 16’sı çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#İzmir
#düzensiz göçmen
#Seferihisar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir Bergama konut kura sonuçları