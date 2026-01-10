Ege Denizinde etkili olan rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle İzmir Deniz İşletmeciliği (İzdeniz), yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerinin saat 21.50 itibarıyla iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerimiz saat 21.50 itibari ile iptal edilmiştir’ denildi.