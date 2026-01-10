Yeni Şafak
İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

22:3310/01/2026, Cumartesi
DHA
İzdeniz, sefer iptallerini yaptığı açıklama ile duyurdu.
Ege Denizinde etkili olan rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle İzmir Deniz İşletmeciliği (İzdeniz), yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerinin saat 21.50 itibarıyla iptal edildiğini duyurdu.

İzmir’de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle, yolcu gemisi ve arabalı feribot seferleri iptal edildi.

Ege Denizinde etkili olan rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle İzmir Deniz İşletmeciliği (İzdeniz), yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerinin saat 21.50 itibarıyla iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerimiz saat 21.50 itibari ile iptal edilmiştir’ denildi.



#İzmir
#Feribot
#İzdeniz
