İzmir'de zehir tacirlerine darbe: Üç gözaltı

00:5310/01/2026, Cumartesi
DHA
Gözaltına alınan üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken üç kişi de gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 bin 492 sentetik ecza (hap) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hilal Mahallesi'nde belirlenen adreslere dün operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 108 bin 492 sentetik ecza (hap), pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mühimmat ile 75 bin 100 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) hakkında adli işlem başlatıldı.



#İzmir
#Konak
#Uyuşturucu
#Operasyon
