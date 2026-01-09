Yeni Şafak
Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

13:079/01/2026, Cuma
AA
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olacak.

Trakya'da yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yarın rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​



