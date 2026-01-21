Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminine göre yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyr etmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla kuvvetli yağış ve fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre çarşamba günü Sivas, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji 21 Ocak Çarşamba günü il il hava durumu raporunun ayrıntıları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul dahil birçok ilde yeniden kar yağışı bekleniyor. evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yerini bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sisteme bırakacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın bugün Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar bırakarak yurdu terk edeceğini, Orta Akdeniz üzerinden gelen görece ılık ve yağışlı sistemin ise bugün Trakya ve Kıyı Ege'den başlayarak yurdu etkileyeceğini bildirdi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün, Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Tekin, cuma ve cumartesi günü ise yurdun büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini aktardı.
Yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini söyleyen Tekin, sıcaklığın Güneydoğu Anadolu'da yer yer mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceğini kaydetti.
Tekin, "Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU
Ankara'da bugün ve cuma günü yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirten Tekin, "Perşembe günü ise başkentte yağmuru göreceğiz. Üç gün boyunca hava sıcaklığı başkentte 6 ila 8 derece arasında olacak." dedi.
İstanbul'da bugün yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını söyleyen Tekin, "Perşembe ve cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 9 ila 11 derece arasında değişecek." ifadelerini kullandı.
İzmir'de ise üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın görüleceğini vurgulayan Tekin, "Yağışla birlikte özellikle güneyli yönlerden rüzgar da İzmir'de fırtına şeklinde esecek. İzmir'de perşembe günü yağış kuvvetli olacak. Üç gün boyunca hava sıcaklığı 14 ila 16 derece arasında olacak." dedi.