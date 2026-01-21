BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?





Bugün, Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Tekin, cuma ve cumartesi günü ise yurdun büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini aktardı.





Yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini söyleyen Tekin, sıcaklığın Güneydoğu Anadolu'da yer yer mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceğini kaydetti.

Tekin, "Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



