Kız öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptırmıştı: O öğretmen hakkında yeni gelişme

İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı.
İzmir’in Bornova ilçesinde görev yapan bir öğretmenin, 6 kız öğrenciyi ders saatinde okuldan çıkararak evinde temizlik yaptırdığı iddiasıyla “insan ticareti” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
İzmir’in Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T. hakkında, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi okul ve velilerin bilgisi dışında ders sırasında evine götürerek temizlik yaptırdığı iddiasıyla velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklamada,
"İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sanal medya hesaplarında ve basınında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir"
denildi.
Öğrencilerden biri skolyoz hastasıymış
D.T.'nin, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde, evine götürdüğü öğrencilere temizlik yaptırdığına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde öğrencilerin bazı eşyalarla ilgilendiği görüldü. Öte yandan söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu da belirtildi.
Görevden uzaklaştırılıp, gözaltına alındı
İzmir Valiliği tarafından konuya ilişkin dün yapılan yazılı açıklamada,
"İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmenin, ‘Kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı’ yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde, basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir"
denildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı yazılı açıklamada,
"İzmir ili Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialara ilişkin 'İnsan ticareti' suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır"
ifadelerine yer verdi.