Alkol masasındaki silahlı kavgada cinayet

00:468/01/2026, Perşembe
DHA
Ölümle biten kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Manisa’da alkol alırken tartışan 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Mert Aybar hayatını kaybetti. Av tüfeklerinin kullanıldığı olayda 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, alkol alırken aralarında tartışma çıkan 3 arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada Mert Aybar (22) olay yerinde öldü, yaralanan 2 kişi de hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Medar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 3 arkadaş Mert Aybar, Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T.’nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslar ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Aybar’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Emre T.’nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



