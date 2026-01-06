Yeni Şafak
Manisa'da motosiklet denetiminde 3,25 milyon TL ceza kesildi

6/01/2026, Salı
Manisa il genelinde 3-5 Ocak tarihlerinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 904 sürücüye 3,25 milyon TL ceza uygulanırken, 42 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 3-5 Ocak 2026 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. 

Günlük ortalama 32 ekip, 68 trafik personeli ile yapılan denetimlerde 2 bin 626 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 

Kusurlu görülen 904 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 milyon 251 bin 282 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca 42 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

