Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Akraba kavgası cinayetle bitti

Akraba kavgası cinayetle bitti

23:546/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Cinayet şüphelisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)
Cinayet şüphelisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)

Manisa’nın Soma ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Alışveriş tutarı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, bakkal işleten şahıs akrabasını tabancayla vurarak öldürdü.

Manisa'nın Soma ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahraman Mahallesi'nde bakkal işleten Cavit C. ile akrabası Barış C.(43) arasında iddiaya göre, alışveriş tutarı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Cavit C., akrabası Barış C.'ye tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine işletmeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde göğsünden vurulan Barış C.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Olayın ardından şüpheli Cavit C, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



#cinayet
#Manisa
#SOMA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları