Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Manisa’nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve asayiş timleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sonrası yılbaşı hazırlıkları kapsamında kaçak alkol ve uyuşturucu madde temin edilerek satışa sunulacağı bilgisi operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonrası 4 şüpheli şahsın ikamet, araç ve iş yerlerine yönelik olarak adli makamlardan alınan arama kararıyla gerçekleştirilen operasyonda 195 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen hap, 55 litre sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 20 litre etil alkolden elde edilmiş kaçak ve sahte alkol, muhtelif miktarda alkol yapım kitleri, 6 bin 740 adet kaçak dolu makaron, 6136 Sayılı Kanun kapsamında 2 adet bıçak ile işletme içerisinde satışa hazır 33 adet muhtelif sahte ürün ele geçirilerek el konuldu.