Güngören'de 84 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen depoya düzenlenen operasyonla 84 bin sentetik ecza hap ile 5 bin 900 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.