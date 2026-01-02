Yeni Şafak
Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

12:402/01/2026, Cuma
IHA
10 şüpheli, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.
10 şüpheli, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonda, örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı ve toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.


Gözaltına alınan 10 şüpheli, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




