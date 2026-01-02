Yeni Şafak
3 polisin şehit olduğu saldırıda gözaltına alınmışlardı: 26 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

11:02 2/01/2026, Cuma
3 polisin şehit olduğu Yalova’da DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Yalova’da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.


26 DEAŞ şüphelisi tutuklandı


DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




