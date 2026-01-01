Yeni Şafak
Halep'te DEAŞ saldırısı: 1 polis öldü 2 polis yaralı

16:021/01/2026, Perşembe
DHA
Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi Halep’te bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren kişinin DEAŞ üyesi olduğunu ve örgütün kiliseler ile sivil toplanma alanlarını hedef alan saldırılar planladığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ’ın yılbaşı kutlamaları kapsamında Halep başta olmak üzere bazı vilayetlerde kiliseleri ve sivil kalabalıkları hedef alan ‘intihar eylemleri’ planladığına dair istihbarat alındığı, bunun üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Halep’in Bab al-Faraj semtinde görevli bir polis şüphelendiği kişiyi durdurdu. DEAŞ bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli, sorgulama sırasında ateş açarak bir polisin ölümüne yol açtı. Olayda iki polis de yaralandı.




