Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Irak ve Suriye uyruklu toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.