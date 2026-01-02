Muğla merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 18 şüpheliye yönelik düğmeye basıldı.