Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

12:052/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Muğla
Muğla

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 18 şüpheliye yönelik düğmeye basıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Jandarma Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonda, hedefteki 18 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerin Muğla Adliyesi’ne getirilişi sırasında jandarma ekiplerinin ve Polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.




#Muğla
#DEAŞ
#operasyon
#adliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS 2025/2 SONUÇ EKRANI: Merkezi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?